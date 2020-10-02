أخبار عاجلة

"حفظ النعمة" بالبدائع توزّع أكثر من 6012 وجبة للأسر المستفيدة -
النفط يحافظ على ارتفاعه.. برنت عند 42.65 دولارًا للبرميل -
"بايدن" يطالب بإلغاء مناظرة 15 أكتوبر في حال استمرت إصابة "ترامب" بكورونا -
أيام معدودة.. "أبل" تكشف موعد إطلاق "آيفون 12" وتلمح لأبرز مواصفاته -
بيل غيتس: هذا موعد عودة الحياة شبه الطبيعية في الدول الغنية -
"فيسبوك" يعلن حظر كل الحسابات المتعلقة بحركة نظرية المؤامرة -
جامعة الإمام تدشّن الخطة الإستراتيجية للجامعة 2021 - 2025.. غداً -
الصين: 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات -
الحصيني عن أمطار الأربعاء وليلة الخميس: متفاوتة من مكان إلى آخر -
كوريا الجنوبية: 114 إصابة جديدة بكوفيد-19 والإجمالي ارتفع إلى 24,353 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رئيس "غرفة نجران": إعفاء التوريدات العقارية من "المضافة" تحفيز للقطاع

Print
رئيس "غرفة نجران": إعفاء التوريدات العقارية من "المضافة" تحفيز للقطاع رئيس "غرفة نجران": إعفاء التوريدات العقارية من "المضافة" تحفيز للقطاع
رفع شكره للملك وولي العهد وقال: قرار يؤكد حرص القيادة على مصلحة المواطن

رئيس

رفع رئيس مجلس إدارة "غرفة نجران"، محيميد بن صالح آل شرمه، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإعفاء جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل نقل الملكية والبيع بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك والتأجير التمويلي والمرابحة التمويلية من ضريبة القيمة المضافة.

وقال "آل شرمة": "إن هذا القرار الهام والداعم ليس بمستغرب من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ويؤكد حرصها على ما فيه مصلحة الوطن والمواطن"؛ مشيرًا إلى أن هذا الأمر الكريم يأتي في ظل حزمة كبيرة من القرارات والتوجيهات الإيجابية التي تضع مصلحة المواطن في الأولوية، وتؤكد قرب القيادة الرشيدة من شعبها.

وأكد أن الأمر الملكي سوف يسهم في تنمية المملكة من خلال تحفيز القطاع العقاري السكني والتجاري، الذي يشكل محورًا مهمًّا في رؤية المملكة الطموحة 2030، ويساهم في تمكين المواطنين من امتلاك مساكنهم؛ داعيًا الله جل شأنه أن يُديم على هذه البلاد عزها وأمنها وازدهارها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
قادة أعمال مجموعة العشرين يقدمون توصياتهم حول سياسات إنعاش الاقتصاد العالمي

قادة أعمال مجموعة العشرين يقدمون توصياتهم حول سياسات إنعاش الاقتصاد العالمي

قادة أعمال مجموعة العشرين يقدمون "روشتة" إنعاش الاقتصاد العالمي

قادة أعمال مجموعة العشرين يقدمون "روشتة" إنعاش الاقتصاد العالمي

تركيا.. بيانات رسمية تُحرج "صهر أردوغان" وتكشف هشاشة برنامجه الاقتصادي

تركيا.. بيانات رسمية تُحرج "صهر أردوغان" وتكشف هشاشة برنامجه الاقتصادي

تركيا.. بيانات رسمية تُحرج "صهر أردوغان" وتكشف هشاشة برنامجه الاقتصادي

تركيا.. بيانات رسمية تُحرج "صهر أردوغان" وتكشف هشاشة برنامجه الاقتصادي

شبكة عيون الإخبارية