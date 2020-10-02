فيتوريا: مباراة الغد تعتبر نهائية ونحن جاهزون.. والغنام يؤكد: سنتأهل للنهائي

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في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بيرسبوليس الإيراني

أكد مدرب النصر، روي فيتوريا أن مباراة الغد تعتبر مباراة نهائية.

جاء حديث المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة فريقه أمام بيرسبوليس الإيراني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020لكرة القدم.

وتابع: "نعرف أنها ستكون مباراة صعبه لكنني أملك فريقًا قويًا ومتمكنًا ونحن جاهزون ومستعدون، واللاعبون مقتنعون بأنهم قادرون على الفوز لأنهم الأفضل، نحن منذ البداية نشعر بالثقة، لكن هناك نقطة مهمة لي ولفريقنا بأننا نكن الاحترام لكل الخصوم نعرف أن كل الفرق لديهم مستوى جيد ونقاط قوة وضعف، ولدينا ثقة بأنفسنا لكن نحترم الفرق الأخرى ونعرف بأن الفريق الآخر لديه لاعبون جيدون وإمكانيات عالية.

وأضاف: "الثقة شيء يكون في الداخل ويجب أن نشعر به وهناك فلسفة لفريقنا وهي اللعب بالقلب والعقل، فإذا اعتمدت على القلب بدون تفكير بالعقل فليس جيدًا وإذا فكرت بالعقل فقط بدون القلب والحب فلن تنجح، وهذا ما نريد إيصاله للجميع في هذه البطولة.

وأفاد فيتوريا: آمل بالنسبة لي وللفريق الآخر ألا يحدث شيء غريب أو خارج المألوف، لاعبونا حتى الآن قدموا أداءً مميزًا ويعرفون كيف يتعاملون مع كل مباراة بطريقة ذكية، ولا أفكر بأي سيناريو، أنا أفكر فقط بالفريق الآخر وكيف نسيطر على المباراة، وبالتأكيد أن مدرب الفريق الآخر يفكر مثلي تمامًا، نحن نريد أن نفوز ولا نذخر أي جهد من أجل ذلك، فأنا أفضل أن أكون منطقيًا وهادئًا في تفكيري.

وأوضح المدرب البرتغالي: لكي نفوز يجب أن نكون أقوياء وأن نلعب بنوع من الذكاء لتقديم مباراة جيدة، وسندخل للمباراة مرتاحين لأننا نعرف ما يجب أن نفعل، حيث لا نهتم كم لعبوا في نصف نهائي أو خبرتهم في الماضي مهم للقصص، لكنه لا يهمنا في العمل، فالنصر منذ 16عامًا لم يصل لهذه المرحلة، لكنهم يعلمون جميعًا أن النصر فريق جيد، الماضي لا يهمنا المهم بالنسبة لنا الـ 90 دقيقة غدًا فقط .

من جانبه قال الكابتن خالد الغنام: "نحن جاهزون لمباراة الغد، وستكون صعبة علينا جميعًا، لكن عملنا مع المدرب في التدريبات وبإذن الله سنحقق مستوى ونتيجة ونتأهل للنهائي بإذن الله، كلنا في الفريق جاهزون دائمًا للمشاركة لكن مشاركتي أنا أو لاعب آخر دائمًا بيد المدرب.

وأضاف: كل ما قدمته في هذه البطولة هو من توفيق الله ثم دعاء الوالدين والاجتهاد، أشكر المدرب على منحه الفرصة لنا وبإذن الله القادم أجمل، نحن كشعب سعودي لدينا مواهب كبيرة جداً، ومستقبلاً سنظهر للجميع ما لدينا، وستشاهدون مستقبلًا مبهرًا للكرة السعودية بإذن الله .

وتابع: ستكون مباراة الغد صعبة وقد يكون فيها ضغوط نصف النهائي، لكن المدرب دائمًا يمنح لنا الأريحية في العمل، لأنه يقول ادخلوا بدون ضغط واستمتعوا في المباراة، وبإذن الله سنحقق غدًا نتيجة ومستوى.