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عضو في لجنة الأوبئة : الأردن في ذروة الانتكاسة

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عضو في لجنة الأوبئة : الأردن في ذروة الانتكاسة عضو في لجنة الأوبئة : الأردن في ذروة الانتكاسة

جى بي سي نيوز  :- قال عضو اللجنة الوطنية للأوبئة بسام حجاوي، الأربعاء، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، يدل على أن الأردن لايزال في "ذروة الانتكاسة".

ولم يستبعد حجاوي زيادة عدد الإصابات بالفيروس لـثلاثة أو أربعة أضعاف.

وأشار حجاوي :  إلى أن الفحوص المخبرية لم تعد عشوائية، بل أصبحت موجهة نحو المخالطين المباشرين، في ظل انتشار الفيروس ، وفق المملكة . 

وسجل الأردن الأربعاء، "ارتفاعا حادا" في حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس بعد تسجيل 1776 إصابة جديدة بالفيروس.

ورفعت وزارة الصحة عدد فرق التقصي الوبائي، من فرقتين إلى 32 فرقة في محافظة الزرقاء، حسب حجاوي.

وبين حجاوي أن الحصيلة الأسبوعية أفضل من الحصيلة اليومية من حيث المقارنة الدولية، وأوضح أن الأسبوع الوبائي يبدأ من السبت إلى الجمعة.

وقال إن "تسطيح" المنحنى الوبائي يعتمد على إجراءات والتزام المواطنين، متوقعا عدم العودة إلى الحظر الشامل.

جي بي سي نيوز

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