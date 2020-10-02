أخبار عاجلة

82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة -
احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر -
مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي -
"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة -
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان

Print
تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان تنبيه لـ"الأرصاد": أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً

تنبيه لـ

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً على هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظتي الدرب، وفرسان، والأجزاء الساحلية.
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة التاسغة مساءً - بمشيئة الله-.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة

82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة

"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة

شبكة عيون الإخبارية