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"الحج والعمرة" تصدر 108.041 تصريحًا في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق "اعتمرنا"

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"الحج والعمرة" تصدر 108.041 تصريحًا في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق "اعتمرنا" "الحج والعمرة" تصدر 108.041 تصريحًا في الأسبوع الأول من إطلاق تطبيق "اعتمرنا"
42.873 تصريحًا للمواطنين و65.128 للمقيمين

كشفت الإحصاءات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة عن صدور 108.041 تصريحًا لأداء مناسك العمرة؛ وذلك منذ إطلاق تطبيق "اعتمرنا" بتاريخ 10 صفر 1442هـ الموافق 27 سبتمبر 2020م وحتى نهاية اليوم الخميس 14 صفر 1442هـ الموافق 1 أكتوبر 2020م.

وبلغت أعداد التصاريح الصادرة للمواطنين 42.873 تصريحًا، أما التصاريح الصادرة للمقيمين فوصلت إلى 65.128 تصريحًا.

وسجل تطبيق "اعتمرنا" في الساعة الأولى من إطلاقه، نحو 16 ألف معتمر؛ فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309.686 مواطنًّا ومقيمًا، منهم 224.929 مسجلًا أساسيًّا و84.757 مرافقًا.

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 - 60 عامًا هي النسبة الأقل؛ حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 - 50 عامًا بنسبة 14%، ثم المعتمرين من20 - 30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31- 40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا ليوم الأحد الموافق 17 صفر 1442هـ.وزارة الحج والعمرة تطبيق اعتمرنا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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