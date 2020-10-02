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قوات الأمن البيئي تضبط مجموعة مخالفات في عدد من مناطق المملكة

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قوات الأمن البيئي تضبط مجموعة مخالفات في عدد من مناطق المملكة قوات الأمن البيئي تضبط مجموعة مخالفات في عدد من مناطق المملكة
ضبط 28 مخالفًا لأنظمة الصيد بحوزتهم 38 بندقية نارية وهوائية

قوات الأمن البيئي تضبط مجموعة مخالفات في عدد من مناطق المملكة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أثناء أدائها مهامها خلال الفترة من 29 محرم إلى 13 صفر 1442هـ في محميات الملك عبدالعزيز، والملك سلمان بن عبدالعزيز، والإمام تركي بن عبدالله الملكية، 28 مخالفًا لأنظمة الصيد وبحوزتهم 38 بندقية نارية وهوائية، و16937 طلقة متنوعة الاستخدام، إضافة إلى 339 مصيدًا وعدد من الأجهزة والأدوات المستخدمة في الصيد.

كما تم ضبط تسع مخالفات إضرار بالأشجار والنباتات في متنزه السودة، ومخالفات لأنظمة الرعي في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، وفي محمية شرعان، وتم تحريز المضبوطات المستخدمة في الصيد، وإحالة المخالفين لجهات الاختصاص لتطبيق العقوبات المقررة بحقهم وفقًا للأنظمة البيئية ولوائحها التنفيذية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات الرائد رائد المالكي، أن القوات الخاصة للأمن البيئي انطلاقًا من مسؤوليتها في ردع المخالفات، وتحقيق الالتزام البيئي لن تتهاون في ضبط المخالفات البيئية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأهاب المتحدث، بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالقوانين والأنظمة البيئية؛ مثمنًا تعاونهم مع القوات في المحافظة على البيئة.القوات الخاصة للأمن البيئي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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