الرياض.. القبض على شخصيْن تورَّطا في ارتكاب عدد من جرائم السرقة

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تخصّصا في سرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر والشركات والمخيمات

صَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس؛ بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت -بفضل الله- عن القبض على (مواطِنيْن اثنيْن في العقدين الثالث والرابع)، لتورُّطهما في ارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت في سرقة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية من المتاجر ومباني الشركات والمخيمات، في عدد من الأحياء بمدينة الرياض ومحافظة المزاحمية، كما ضُبطا يقودان مركبةً مسروقة وعثر بداخلها على أجهزة كهربائية وإلكترونية مسروقة، إضافة إلى أدوات يستخدمانها في جرائمهما، وجرى توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية كافة بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.شرطة الرياض الجهات الأمنية الرياض