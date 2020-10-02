أخبار عاجلة

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر -
مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي -
"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة -
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل ستُعاد ضريبة الـ 15% العقارية السابقة بعد أمر الإعفاء؟

Print
"الزكاة": لن يشمل توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً

هل ستُعاد ضريبة الـ 15% العقارية السابقة بعد أمر الإعفاء؟

أكّدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن الأمر الملكي المتمثل في الإعفاء من الضريبة المضافة البالغة قيمتها 15 % للعقار السكني؛ لن يسري على توريدات العقار التي خضعت للضريبة سابقاً.

وقالت، من خلال صفحة المستفيدين، بناءً على الأمر الملكي الخاص بضريبة التصرف العقاري، فإنه سيتم تطبيقه ابتداءً من تاريخ 4 أكتوبر 2020م.. وعليه، فلا يسري الأمر الملكي على توريدات العقار التي خضعت لضريبة القيمة المضافة سابقاً.

وأضافت: سيتم البدء من يوم الأحد المقبل الموافق الرابع من أكتوبر من العام الجاري 2020م، بإعفاء التوريدات العقارية كافة التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15 %، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5 %، التي تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وكانت ضريبة القيمة المضافة 15 % قد دخلت حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية في ذي القعدة الماضي، وذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم (أ / 638) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة.

الهيئة العامة للزكاة والدخل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة

82 مشروعاً لمستفيدي "سكني" توفر 132 ألف وحدة على مستوى المملكة

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي

"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة

"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة

شبكة عيون الإخبارية