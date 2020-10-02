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انتشار كورونا.. التشيك تسجّل 3493 إصابة جديدة و13 في السودان

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انتشار كورونا.. التشيك تسجّل 3493 إصابة جديدة و13 في السودان انتشار كورونا.. التشيك تسجّل 3493 إصابة جديدة و13 في السودان
كوريا الجنوبية: حالة وفاة و63 إصابة إضافية

انتشار كورونا.. التشيك تسجّل 3493 إصابة جديدة و13 في السودان

سجّل السودان خلال الـ 24 ساعة الماضية 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولم يسجّل وفيات جديدة.

وأشارت وزارة الصحة السودانية، في بيان صادر عنها اليوم، إلى ارتفاع إجمالي العدد التراكمي للإصابات منذ بداية الجائحة، إلى 13653؛ متضمنة 836 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 6764 متعافياً.

التشيك

أعلنت التشيك، اليوم، تسجيل 3493 إصابة جديدة بفيروس كورونا كأعلى معدل يومي منذ وصول الجائحة العالمية إلى البلاد في مارس الماضي.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة، إلى 74255 في البلد الذي يقطنه 10.7 مليون نسمة، بينما تُوفي 678 شخصاً بسبب المرض.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن مركز السيطرة على الوباء والوقاية منه، القول: إنه بناءً على هذه الأرقام الجديدة ارتفع عدد الإصابات إلى 23952 والوفيات 416.

السودان الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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