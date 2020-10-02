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بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب "" وزوجته: "صحتهما جيدة"

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بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب "ترامب" وزوجته: "صحتهما جيدة" بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب "" وزوجته: "صحتهما جيدة"
توقّع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع أثناء فترة علاجه

بعد تأكّد إصابتهما بكورونا.. طبيب

أعلن الطبيب المشرف على متابعة الحالة الصحية للرئيس الأمريكي دونالد ؛ وزوجته ميلانيا ترامب؛ بعد إصابتهما بفيروس كورونا، أن صحتهما جيدة.

الطبيب شون كونلي؛ المتابع لحالتَي ترامب وزوجته، يعلّق على صحتهما بعد إصابتهما بفيروس كورونا، قائلاً، في بيان، اليوم الجمعة: "تلقيت تأكيداً بأن الرئيس ترامب؛ والسيدة الأولى ميلانيا ترامب؛ قد تأكّدت إصابتهما بفيروس SARS-CoV-2.. الرئيس والسيدة الأولى في حالة جيدة في الوقت الحالي، ويعتزمان البقاء في البيت الأبيض في فترة علاجهما".

وأضاف كونلي؛ في البيان: "إنني أتوقع أن يواصل الرئيس القيام بواجباته دون أيّ انقطاع في أثناء فترة علاجه". الجديد دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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