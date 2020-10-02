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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على نجران وضباب بالشرقية

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على نجران وضباب بالشرقية "الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على نجران وضباب بالشرقية
أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لاتزال مهيّأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على أجزاءٍ من مرتفعات المدينة المنوّرة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية، خاصة من منطقة نجران، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 16 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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