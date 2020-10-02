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احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
بنات وولاد - الحلقة الكاملة - ألعاب ممتعة ومعلومات جديدة مع مروة عبدالمنعم
مصر
Al Nahar TV
الجمعة 02 أكتوبر 2020 12:22 مساءً
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