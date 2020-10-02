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احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:33 مساءً
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف"
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640
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الأحد 04 أكتوبر 2020 06:12 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
مدن إيرانية تشهد مظاهرات مؤيدة لأذربيجان وسط التصعيد في قره باغ
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الجمعة 02 أكتوبر 2020 09:01 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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