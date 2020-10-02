أخبار عاجلة

احتجاجاً على اتفاق السلام.. متظاهرون يغلقون ميناء السودان الرئيسي على البحر الأحمر -
مكة.. مصادرة 30 مبسطاً و20 عربة في سوق النكاسة العشوائي -
"الشؤون الإسلامية" بالجوف تنفّذ برنامج "انتماء" بكلمات توعوية في مساجد المنطقة -
"التجمع الصحي الثاني" يربط مراكزه الصحية بالمختبر المركزي -
طبيب "ترامب": حالة الرئيس مستمرة في التحسن ولا يعاني من أي مشاكل بالتنفس -
مدير شرطة ينبع يقلّد "الصبحي" رتبة "نقيب" -
ارتفاعات قياسية.. "كورونا" يضرب بعنف 9 ولايات أمريكية -
جمعية رعاية الأيتام في جدة تدشن مبادرة "طموح أبنائنا لا يتوقف" -
الأسهم الكويتية تحقق مكاسب واسعة في أول جلسة تداول بعد وفاة الأمير -
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

مدن إيرانية تشهد مظاهرات مؤيدة لأذربيجان وسط التصعيد في قره باغ

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
هبوط في وول ستريت عقب إصابة ترامب

هبوط في وول ستريت عقب إصابة ترامب

ظهور مروحيات "التمساح" الروسية أثناء الاحتفالات في مصر

ظهور مروحيات "التمساح" الروسية أثناء الاحتفالات في مصر

ترامب يغرد بفيديو جديد بعد إصابته بكورونا

ترامب يغرد بفيديو جديد بعد إصابته بكورونا

باشنيان: منطقة قره باغ تتعرض لهجوم واسع

باشنيان: منطقة قره باغ تتعرض لهجوم واسع

شبكة عيون الإخبارية