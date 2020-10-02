الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد، طبقاً لشبكة "سي ان ان".

وكان "ترامب" قال إنه وزوجته ميلانيا يخضعان للحجر الصحي بعد إصابة مساعدته هوب هيكس بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر أنه وزوجته ميلانيا خضعا لفحص فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد-19، مشيرا إلى أنه عزل نفسه بانتظار صدور نتائج اختبار الفيروس، مؤكدا إصابة مساعدته هوب هيكس بالفيروس.

ومن غير الواضح كم من الوقت سيستمر ترامب في الحجر الصحي، مع العلم أن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوصي بأن أي شخص كان على اتصال وثيق مع شخص ثبتت إصابته بالفيروس الخضوع للحجر الصحي في المنزل لمدة 14 يوما.