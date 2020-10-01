"ارتبط بعلاقة مع أم وابنتها".. ما هي قصة "عنتيل التجمع"؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمود السعيد:

على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تصدر هاشتاج "عنتيل التجمع" قائمة الوسوم الأعلى تداولًا منذ صباح اليوم الخميس، حيث طالب المغردون بالوقوف بجانب الضحايا في تلك القضايا.

فما قصة "عنتيل التجمع"؟

بدأت القصة يوم 27 سبتمبر الماضي بمنشور لصفحة "أنتي الأهم" - مبادرة تهدف للنهوض بالمرأة - قالت فيه إن رسالة وصلتها من فتاة - لم تذكر اسمها - ذكرت فيها إنها تعرّفت على شخص في "جيم" ثم تطورت علاقة الصداقة إلى علاقة عاطفية سرعان ما سيطر عليها ثم أقام معها علاقة جنسية، وبعدها اكتشفت أن له علاقات مشبوهة وعندما واجهته ابتزها جنسيًا وماديًا.

وأوضحت الفتاة في رسالتها للمبادرة أنها لم تكن ضحيته الأولى ولن تكون بالطبع الأخيرة، فقرأت محادثات أثناء نومه بينه وبين زوجة شخص شهير و"اكتشفت أن هذا الشخص الوضيع على علاقة بهذه الزوجة وابنتها في نفس الوقت وكان يتردد عليهن في منطقة غرب الجولف ومحتفظ على هاتفه على صور لهذه السيدة قامت بإرسالها له، مضيفة "بالطبع هي مجرمة مثله لأنها تعرف أنه على علاقة عاطفية مع ابنتها في نفس الوقت الذي يقيم معاها علاقة غير مشروعة".

أحيانا نحتاج لمساحة من البوح ..نستطيع فيها ان نبوح بما نخجل ان نكاشف به احدا يعرفنا .. وربما كانت تلك المساحة طوق...Posted by ‎You are more important I أنتي الأهم‎ on Sunday, September 27, 2020

مبادرة "أنتي الأهم": مستمرون في دعم الضحية

أكدت المبادرة أنها مستمرة في تقديم كل الدعم للضحية نفسيًا وقانونيًا و"لن تتركها تتراجع عن موقفها في مقاضاة المجرم ومساعدتها هي والآخريات من ضحاياه في تقديمه للعدالة".

وأشارت إلى أنها تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي، والحفاظ على القيم الأخلاقية وتطالب بتفعيل الرقابة على الجيمات والصالات الرياضية المختلطة.

مصدر أمني: نفحص الواقعة

قال مصدر أمني إن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تكثف جهودها لضبط شخص وصفه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".

وأضاف المصدر - رفض ذكر اسمه - أن الأجهزة الأمنية تعمل على الوصول إلى المتهم بعد تحديد هويته وإحالته للنيابة المختصة للتحقيق.

وفحصت أجهزة الأمن استغاثة فتاة بشأن تعرضها للاعتداء الجنسي على يد شخص وصفه بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ"عنتيل التجمع".

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول منشورات عن فتاة ادعت استغلالها جنسيًا وماديًا من أحد الأشخاص داخل صالة ألعاب رياضية "جيم" شهيرة بالتجمع الخامس.