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الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا

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الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا
حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن يسجل أعلى حصيلة يومية للوفيات بكورونا

يوم الخميس، تسجيل 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات بالمملكة إلى 69 حالة.

وأشارت رئاسة الوزراء ووزارة الصحة في موجزهما الصحفي اليومي، إلى "تسجيل 1276 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ منها 1274 محلية".

وأشارت الصحة الأردنية إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع ليصل إلى 13101 حالة.

وسجّلت تماثل 126 حالة شفاء هذا اليوم، في مختلف المستشفيات، كما أنها أجرت 17806 فحوصات مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 1238628 فحصًا.

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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