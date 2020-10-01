تضامن الإسكندرية تكشف حقيقة العثور على 35 طفلًا في شقة بالشروق

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية– محمد البدري:

عقب تداول عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي، منشورًا يتضمن العثور على 35 طفلًا محتجزًا في منطقة الشروق بطريق الإسماعيلية، أكدت مديرية التضامن الاجتماعي في الإسكندرية أن الواقعة مر عليها 3 سنوات، وحدثت بنطاق محافظة الإسكندرية.

وأوضح بيان صادر عن مديرية التضامن، اليوم الخميس، أن الواقعة ترجع إلى عام 2017، عندما ورد بلاغ للمديرية بشأن وجود 31 طفلًا في دار رعاية أيتام بدون ترخيص بمنطقة المندرة شرق الإسكندرية، نافيًا صحة المعلومات المنشورة حديثًا بادعاء وجود أطفال بدون شهادات ميلاد بمنطقة الشروق، والتي كان جرى تداولها على نطاق واسع خلال الأيام الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للبيانات المسجلة عن الواقعة بمديرية التضامن الاجتماعي، قرر محمد كمال الدين، مدير مديرية التضامن الأسبق بالإسكندرية، نقل أطفال دار أيتام غير مرخصة في منطقة المندرة، إلى دور رعاية أخرى خاضعة لإشراف التضامن الاجتماعي.

وأظهرت بيانات المديرية أن معاينة الدار آنذاك أظهرت أن المكان عبارة عن شقة بها 31 طفلًا من الجنسين بمختلف الأعمار بدون سند قانوني، لممارسة نشاط إيواء الأطفال مجهولي النسب، وأنه كان جرى تسليمهم لإحدى الجمعيات التي أودعتهم بالدار غير المرخصة عن طريق شرطة الأحداث وقسم المنتزه ثان، ومنهم من حرر له قرارات إيداع عن طريق محكمة الطفل ومنهم من أقسام شرطة المنتزه.

وعلى إثر ذلك جرى نقل الأطفال لتوزيعهم على دور الإيواء المرخصة من مديرية التضامن الاجتماعي، كل منهم وفق عمره، كما جرى إيداع 7 أطفال منهم بعمر الرضاعة بدار مخصصة للرعاية.

وأوضح مصدر مسئول بمديرية التضامن لـ "مصراوي"، أنه كان جرى إغلاق مقر الدار المشار إليها بالإسكندرية، بموجب الضبطية القضائية وإخطار النيابة العامة والرقابة الإدارية والجهات المعنية التي باشرت التحقيق.