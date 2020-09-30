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مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل

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مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل
أثناء وصول جثمانه للصلاة عليه

مشهد مؤثر: أمير الكويت يطبع قبلة على جبين شقيقه الراحل

التقطت عدسات الكاميرا لقطة مؤثرة لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أثناء استقباله جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح من الولايات المتحدة إلى الكويت؛ إذ طلب إنزال الجثمان؛ ليقبِّل رأسه، وذلك في مشهد مؤثر.

وكان جثمان أمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، قد ووري الثرى في مقبرة الصليبيخات شمال شرقي البلاد. وأثناء وصول الجثمان لمسجد بلال بن رباح للصلاة عليه طلب الأمير الجديد إنزاله حتى يستطيع تقبيله.

وأثنى المغردون على اللقطة التي تناقلوها على مواقع التواصل الاجتماعي، التي دللت على مدى الوفاء والحب الذي يكنه الشيخ نواف الأحمد الصباح لشقيقه أمير الكويت الراحل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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