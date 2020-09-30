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ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة "" و"بايدن"؟

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ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة "ترامب" و"بايدن"؟ ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة "" و"بايدن"؟
الرقم القياسي يبلغ 45.3 مليون مشاهد

ليس كبيرًا .. كم عدد الجمهور الذي تابع مناظرة

اجتذبت المناظرة الرئاسية الأمريكية الأولى بين الرئيس الجمهوري دونالد ، والمنافس الديمقراطي جو بايدن على الأرجح جمهورًا أصغر بكثير من الرقم القياسي، الذي سجل قبل أربع سنوات، بحسب بيانات أولية عن نسبة المشاهدة التي استشهدت بها مجلة "هوليوود ريبورتر".

وتابع ما يقدر بنحو 28.82 مليون شخص شبكات البث "إيه.بي.سي"، و "سي.بي.إس"، و"إن.بي.سي" و"فوكس"، أي أقل من عدد الذين شاهدوا المناظرة الرئاسية على هذه الشبكات في عام 2016 وبلغ عددهم 45.3 مليونًا، وفقًا لـ "رويترز".

وستصدر بيانات من شبكات إضافية في وقت لاحق اليوم (الأربعاء).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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