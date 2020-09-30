فيتوريا: استحققنا الفوز.. نحن هنا لتحمل المسؤولية والاستمتاع بالمباريات

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عقب تأهل النصر إلى نصف نهائي دوري الأبطال

أكد مدرب نادي النصر، البرتغالي روي فيتوريا، أن فوز فريقه على شقيقه الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا جاء عن استحقاق، مضيفًا أن الفرص التي أضاعها اللاعبون حرمتهم من إنهاء المباراة في الشوط الأول.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: كانت مباراة أمام فريق جيد، لعبنا بشكل مميز ولدينا النية والرغبة في الفوز منذ الدقيقة الأولى، خسرنا بعض الفرص، والأهلي كانت لديه بعض الخطورة، لكن الأمور ظلت جيدة لأننا حافظنا على النتيجة واستحققنا الفوز.



وأضاف: "أنا كمدرب سعيد حينما رأيت الفريق يلعب بشكل جيد، ويستطيع خلق الفرص، قد تأتيك فرصة في مباراة وتسجلها، وتأتيك مثلها في مباراة أخرى وتسجل، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم، وقد أظهر فريقنا ذهنية عالية وتركيزًا كبيرًا والتزامًا وأخلاقًا عالية، وهذا ما سنكمل عليه، إذا كنتم تعتقدون أننا في ضغط فهذا ما نريده؛ نحن نستفيد من الضغط لأن لدينا سياسة في النادي لا يمكن أن تؤثر الضغوطات علينا؛ لأننا فريق بطل ولدينا الرغبة في الفوز فقط.



وأشار إلى أن فريقه لم يأت للبطولة من أجل الدراما فنحن نأتي هنا لتحمل المسؤولية والاستمتاع بالمباريات؛ حيث استطاع اللاعبون اليوم اللعب بشكل جيد وتطبيق التفاصيل التي كنا نتدرب عليها.



وختم حديثه بالقول: "تقنية الفار تساعد الحكام في رؤية الأخطاء وتساعدنا كذلك في أخذ حقوقنا، ووظيفة الحكم ليست سهلة أبدًا، وقد يكون فيهم الجيد وغير الجيد لكن أعتقد أن حكم اليوم كان جيداً، قد نكون أحيانًا متحمسين خارج الملعب، فريقنا ليس 11 لاعبًا فقط؛ لدينا إدارة وجهاز فني وإداري وطبي وإعلامي ولاعبون كلهم لديهم نفس الشعور تجاه المباراة، وقد يكون أحيانًا حماسهم أكثر وهذا شيء يعجبني".