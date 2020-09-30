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محافظ خميس مشيط يستعرض مع "العلياني" التعاون في قضايا حقوق الإنسان

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الاتفاق على عقد دورات تدريبية لكافة شرائح المجتمع وموظفي الأجهزة ذات العلاقة

محافظ خميس مشيط يستعرض مع

استقبل محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط صباح اليوم الأربعاء بمكتبه مدير فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة عسير بندر بن علي العلياني، حيث تم استعراض عدد من القضايا والمبادرات التوعوية والثقافية في حقوق الإنسان وبحث أوجه التعاون المستمر في مجال حقوق الإنسان ومناقشة القضايا والمسائل الحقوقية بين الجهازين.

وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة عسير على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالمحافظة وإبداء عدد من المبادرات التي سيقدمها فرع الهيئة لكافة شرائح المجتمع وموظفي الأجهزة ذات العلاقة من دورات تدريبية وندوات وورش عمل تعزز سبل حماية حقوق الإنسان ممثلة في إدارة التواصل والتوعية بفرع منطقة عسير وفقاً للإجراءات والصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة وأصبحت طرفاً فيها، وكذلك تم مناقشة عدد من القضايا الخاصة بالمحافظة والمراكز التابعة لها في إطار الاختصاص المكاني للمحافظة والتي يتبع لها عدد عشرة مراكز إمارة، وبحث أوجه التنسيق والتعاون المستمر كما تم تحديد ضابطي اتصال للجهازين لتسهيل وسرعة البت في بعض القضايا المستعجلة.

وفي الختام شكر" بن مشيط " منسوبي هيئة حقوق الإنسان على ما يقومون به من عمل لخدمة الإنسانية متمنياً لهم المزيد من التوفيق.

محافظ خميس مشيط يستعرض مع

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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