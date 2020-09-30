أخبار عاجلة

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640 -
استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت" -
مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا" -
شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة -
مستشار الأمن القومي الأمريكي: "ترامب" سيبقى في المستشفى لمدة زمنية إضافية -
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أبرزها المركز الحضاري .. "أمانة الجوف" تواصل تنفيذ 5 مشروعات إنشائية وتطويرية

Print
تضمنت سفلتة 96 ألف م2 في طريقي الملك سعود وخالد والأمير نواف وممشى الربوة

أبرزها المركز الحضاري ..

تواصل الإدارة العامة للمشاريع بأمانة منطقة الجوف، تنفيذ 5 مشروعات تشمل مشروع إنشاء المركز الحضاري، ومشروعات إنشائية وتطويرية في طريقي الملك سعود والملك خالد، وشارع الأمير نواف، إلى جانب ممشى الربوة.

وتفصيلًا: تضمنت أعمال مشروع المركز الحضاري سفلتة 27 ألف متر مربع، وتسوية 36 ألف متر مربع، وبردورات على 6 آلاف متر طولي، وأنترلوك على مساحة 7 آلاف متر مربع.

وفي طريق الملك سعود تمت سفلتة 36608 أمتار مربعة، وأعمال أنترلوك على مساحة 9240 مترًا مربعًا، وتركيب 45 عامود إنارة، وبردورات على امتداد 9500 متر طولي.

أما في طريق الملك خالد فتضمنت الأعمال أنترلوك بمساحة 85000 متر مربع، وبردورات عادية وزراعية على 40 ألف متر طولي، وتركيب 300 عامود إنارة، فيما بلغ طول مسار الدراجات 3500 متر.

وفي شارع الأمير نواف تمت سفلتة أكثر من 32 ألف متر مربع، وأنترلوك على مساحة 12500 متر مربع، وبلغ طول مسار الدراجات 2500 متر.

أما في مشروع ممشى الربوة بطول 915 مترًا؛ فقد تم إنجاز أعمال الأنترلوك على مساحة 35613 مترًا مربعًا، وبردورات عادية وزراعية بحوالي 17600 متر طولي.

ومن جانبه أكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان؛ أن الأمانة تشدد وباستمرار على تنفيذ المشروعات البلدية بما يتفق والمواصفات والخطط المعتمدة وفي إطار الجدول الزمني المحدد، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وفق توجيهات الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد بن عبدالله الحقيل.

أبرزها المركز الحضاري ..

أبرزها المركز الحضاري ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

الأردن: 891 إصابة جديدة بكورونا.. ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15640

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

استوردها صح.. 3 أمور تأكد منها عند شراء الأغذية عبر "الإنترنت"

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

مظاهرة معارضة وأخرى مؤيدة.. الألمان منقسمون حول إجراءات "كورونا"

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

شاهد.. معتمرون وزوار بعد عودة العمرة: مشاعرنا لا توصف والخدمات رائعة

شبكة عيون الإخبارية