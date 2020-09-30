إعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي المقبل

★ ★ ★ ★ ★

جى بي سي نيوز :- أعلنت مساء الثلاثاء، نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2020/2021، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، والتي بلغ فيها عدد الطلبة المرشحين للقبول 42929 طالبا وطالبة، في حين بلغ إجمالي عدد الطلبة غير المرشحين للقبول 14605 طالباً وطالبة.

ويمكن لكل طالب الحصول على نتيجته باستخدام الرقم الوطني أو رقم الجلوس في امتحان شهادة الثانوية العامة.

ووفق قرار مجلس التعليم العالي، تعلن أسماء الطلبة غير المقبولين (فئة إساءة الاختيار) الحاصلين على ثانوية عامة أردنية للعام 2020، فقط ضمن قائمة القبول الموحد، وحسب معدلات القبول التنافسية، والشواغر المتاحة في تخصصات الجامعات الأردنية، ويبلغ عددهم 11283 طالباً وطالبة، وذلك مساء الأربعاء المقبل.

وتبدأ عملية تقديم طلبات الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى عبر طلب إلكتروني متاح على الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد اعتباراً من صباح الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر، وتنتهي في تمام الساعة الثالثة مساء الاثنين الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر.

وأوضحت الوحدة أن عملية تقديم طلبات الانتقال الإلكترونية محصورة بالطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة الأردنية لعام 2020 فقط، ووفقاً للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للعام الجامعي الحالي 2020/2021، على أن تقوم الوحدة بإعلان أسماء الطلبة الذين حققوا الحد الأدنى لمعدل القبول التنافسي للعام الجامعي الحالي للتخصص الراغبين بالانتقال إليه، وذلك وفقاً للشواغر المتوفرة في التخصص ذاته.

وتبدأ عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين اعتباراً من صباح الأحد 4 تشرين الأول/أكتوبر، وحتى الساعة الثالثة من مساء الثلاثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر، عبر الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد، ووفق الإجراءات المعلنة سابقاً للطلبة الأردنيين، علماً بأن عملية تقديم الطلبات محصورة بالطلبة الحاصلين على الثانوية العامة الأردنية لعام 2020 فقط، حيث سيتم إعلان نتائج قبولهم لاحقاً بعد انتهاء عملية تقديم الطلبات.

وتوقعت الوحدة إعلان نتائج قبول طلبة التجسير خلال الأسبوع المقبل.

وأعلنت الوحدة في بيان، أن آخر موعد لتحميل الطلبة الحاصلين على شهادات الثانوية العامة الأجنبية (الأميركية، البريطانية، التركية ...) لشهادة المعادلة هو تمام الساعة الثالثة من مساء الاثنين الموافق 5 تشرين الأول/أكتوبر، وبخلاف ذلك سيتم إلغاء طلب القبول الموحد، وستقوم الوحدة بتاريخ 6 تشرين الأول/أكتوبر بإعلان أسماء الطلبة الحاصلين على معدلات متساوية، والذين سيطلب منهم حضور امتحان المفاضلة في حرم الجامعة الأردنية بتاريخ 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث سيتم إعلان نتائج ترشيحهم للقبول نهاية الأسبوع المقبل.