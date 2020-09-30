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أمير تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل في المنطقة

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على مساحة 9800م ويحتوي على 3 أدوار

أمير تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل في المنطقة

افتتح أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، فرع الهيئة العامة للزكاة والدخل بالمنطقة.

جاء ذلك بحضور محافظ الهيئة المهندس سهيل بن محمد أبانمي، ومديري الدوائر الحكومية بالمنطقة من مدنيين وعسكريين، وعدد من منسوبي الهيئة.

وكان في استقبال أمير المنطقة لدى وصوله مقرَّ الفرع بمدينة تبوك، محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل، ثم قام بقصّ الشريط إيذانًا بافتتاح المبنى الذي يربو على مساحة تقدر بـ9800 متر.

واطلع على مكونات المبنى الذي يحتوي على ثلاثة أدوار، مجهزة بصالات استقبال المراجعين، وعدد من المكاتب المزودة بأحدث وسائل التقنية.

واستمع لشرحٍ من محافظ الهيئة عن مجمل الخدمات التي يقدمها الفرع، لتبسيط إجراءات الاستفادة من خدمات الهيئة التي تقدمها لجميع المكلفين، وتسهيل أداء التزاماتهم الزكوية والضريبية، بما يختصر الوقت والجهد.

وقال أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، في تصريح صحفي: إن فرع الهيئة بالمنطقة يعد نقلة كبيرة في مستوى الخدمات التي تشهدها المنطقة في شتى المجالات، متمنيًا أن يستفيد جميع المكلفين من خدمات الفرع.

وأضاف: "كلنا يعلم بأن اسم الزكاة بحد ذاته هو ركن من أركان الإسلام، ولهذا السبب المملكة هي أحرص الناس عليه".

أمير تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل في المنطقة

أمير تبوك يفتتح مبنى فرع هيئة الزكاة والدخل في المنطقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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