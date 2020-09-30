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"مكافحة المخدرات": فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي جندي أول وجندي

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"مكافحة المخدرات": فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي جندي أول وجندي "مكافحة المخدرات": فتح باب القبول والتسجيل على رتبتي جندي أول وجندي
بدءاً من الأحد القادم وحتى الخميس.. عبر منصة "أبشر"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، عن فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبتي جندي أول وجندي رجال.

وأوضحت أنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 17/ 2/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس الموافق 21/ 2/ 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة أبشر – التوظيف على الرابط التالي: jobs.sa.

وأكدت أن تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.مكافحة المخدرات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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