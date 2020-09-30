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اخلوا الدواليب أو استأجروها.. "صيدلة الإسكندرية" للطلاب: هنكسر الأقفال

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اخلوا الدواليب أو استأجروها.. "صيدلة الإسكندرية" للطلاب: هنكسر الأقفال اخلوا الدواليب أو استأجروها.. "صيدلة الإسكندرية" للطلاب: هنكسر الأقفال

مصراوي Masrawy

02:30 م الأربعاء 30 سبتمبر 2020

الإسكندرية– محمد عامر:

أصدرت كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للطلاب بضرورة إخلاء الدواليب الخاصة بحفظ الأدوات " "lockers بمباني الكلية أو إعادة استئجارها مرة أخرى.

ووفقًا لبيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت الكلية أنها ستكسر أقفال الدواليب التي لم يجري تجديد حجزها.

وأوضح البيان أن المهلة الأخيرة لإخلاء الدواليب أو تجديد حجزها هو السبت 17 أكتوبر المقبل -أول أيام الدراسة- وذلك مراعاة لظروف سفر بعض الطلاب.

وأكدت إدارة كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية إخلاء مسئوليتها عن أي متعلقات أو أدوات بعد التاريخ المعلن، لافتة إلى أنه تجديد حجز الدواليب يجري بمعرفة سكرتارية خدمة المجتمع.

يذكر أن كلية الصيدلة تخصص دواليب للطلاب بالطوابق من الأول إلى الخامس بالمبنى القديم، ومن الثالث إلى الثامن بالمبنى الجديد، لحفظ أدواتهم طوال العام الدراسي مقابل مبلغ مالي.

تحذير صيدلة الإسكندرية لطلابها

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