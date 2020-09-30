أخبار عاجلة

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية -
البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة -
بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين -
"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام -
تدشين مبادرة تشجير حي ملحق النفل بمدينة حائل -
إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحديث "خرائط جوجل" يقدم ميزات لعدد محدود من المستخدمين

Print
تحديث "خرائط جوجل" يقدم ميزات لعدد محدود من المستخدمين تحديث "خرائط جوجل" يقدم ميزات لعدد محدود من المستخدمين

تحديث

طرحت شركة "جوجل" الأمريكية تحديثًا لتطبيقها "خرائط جوجل"، الذي يقدم ميزات استثنائية لعدد محدود من المستخدمين.

وأشار تقرير منشور عبر موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، إلى أن "جوجل" بدأت في طرح تحديث يقدم "الوضع الداكن" لتطبيق "جوجل مابس"، وبعض مستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

ويعمل وضع "جوجل مابس" الداكن على بعض الهواتف العاملة بنظام تشغيل "أندوريد 11".

يبدو أن التغيير يتم طرحه تدريجيًّا على جانب الخادم؛ نظرًا لأن التحديث إلى أحدث إصدار من خرائط جوجل لا يكفي لرؤية الخيار يظهر في قائمة إعدادات التطبيق.

وسيسمح لك التحديث الجديد بإعداد المظهر في التطبيق؛ بفرض المظهر الداكن إلى أجل غير مسمى، أو مطابقة إعداد سمة النظام العام بهاتف "أندرويد".

ويتوافق أيضًا هذا التحديث مع هواتف "وان بلس 8 برو" العاملة بنظام تشغيل "أوكسجين أو إس 11 أوبين بيتا 2".

شركة جوجل الأمريكية خرائط جوجل

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

مستشفى المويه العام يطلق حملة التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

البنك الأهلي يناقش الخيارات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

بالصور.. مؤتمر "يوروموني" يستعرض دور تطبيق "سكني" في توفير الحلول السكنية للمواطنين

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

"الغذاء والدواء" ترفع تعليق استيراد أسماك الصيد البحري من فيتنام

شبكة عيون الإخبارية