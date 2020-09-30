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"الهدلق": المملكة تستضيف أول اجتماع لكبار السن مما يعزز الدعم المعنوي للأسر

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"الهدلق": المملكة تستضيف أول اجتماع لكبار السن مما يعزز الدعم المعنوي للأسر "الهدلق": المملكة تستضيف أول اجتماع لكبار السن مما يعزز الدعم المعنوي للأسر
دليل بكامل الخدمات المقدمة لهم ودعم لكل المحيطين بهذه الفئة الغالية

كشف المدير التنفيذي للجمعية لمساندة كبار السن "وقار"، "عبدالعزيز الهدلق"، أن المملكة حَظِيَت بعقد أول اجتماع لكبار السن؛ مما يعزز الدعم المعنوي للأسرة؛ لافتًا إلى أن ذلك ليس غريبًا على المملكة؛ خاصة في الأمور المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف الهدلق في مداخلته بإذاعة "نداء الإسلام": نحن بانتظار صدور نظام رعاية كبار السن، والمملكة سائرة على إيجاد حقوق كبار السن وتقديم الخدمات لهم، ولاحظنا تقدمًا كبيرًا من رعاية الخدمات لكبار السن خلال السنوات الماضية؛ مما أسعدنا كثيرًا، ونثق بحكومتنا الرشيدة فيما يتعلق بكبير السن، من خلال الخدمات المقدمة لهم، أيضًا ندعو المجتمع الدولي لرعاية كبار السن وإعطاء حقوقهم كاملة.

وأشار "الهدلق" إلى أنه على المستوى المجتمعي هناك واجب ديني، وواجب وطني، وواجب اجتماعي، على الأبناء المحيطين بكبار السن؛ ولله الحمد هذه الأمور زادت في الآونة الأخيرة وهناك خطوات كبيرة قامت بها وزارة الموارد البشرية المتمثلة في "مجلس شؤون الأسرة" في جمعيات الأهلية المتخصصة بهذا الشأن، وأدعو كل من لديه كبير في السن إلى أن يتعامل معه بخلق الإسلام ويقدم له الرعاية.

وتابع: جمعية "وقار" تحدثت مع جميع الجهات لدعم كل ما يتعلق بهذه الفئة الغالية وهناك "دليل برامج" لجميع خدمات كبار السن على مستوى المملكة على الموقع الإلكتروني.

وكشف "الهدلق" عن عقد أول مؤتمر يتعلق بكبار السن، وهو الأول بالمملكة بهذا الشأن، كما كشف عن إطلاق وحدة وقارة للاستشارات، وهي وحدة لتلقي المكالمات الهاتفية من كبار السن أنفسهم أو أسرهم أو من أي شخص لديه موضوع يطلب الاستشارة فيما يتعلق بكبار السن، بالإضافة للبرامج والحملات الأخرى، ونحن نحضر الآن لليوم العالمي لكبار السن، وهناك مشاركة توعوية للجمعية بأهمية رعاية وحقوق كبار السن.

وأضاف الهدلق: في هذا العام سنتناول جائحة كورونا وتأثيرها على "كبار السن" حول العالم، ولدينا مستشارون متخصصون في الجوانب (الصحية- الاجتماعية- النفسية- القانونية) مدربون للاهتمام بقضايا كبار السن المختلفة.

جديد بالذكر أن جمعية "وقار" أنشئت لمساندة "كبار السن" سنة 1437هـ؛ وعملت على مساندة قضاياهم وإيجاد حياة كريمة لهم، وتوفير الخدمات والرعاية (الصحية، الاجتماعية، القانونية، النفسية) للجميع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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