ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات بالإسكندرية- (صور)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن قسم مباحث التموين بمديرية أمن الإسكندرية، عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع الإدارة العامة بشرطة التموين والتجارة، من ضبط (9250 كمامة طبية بدون بيانات تجارية وغير مطابقة للمواصفات القياسية معدة للبيع، و30 بكرة من القماش أزرق اللون غير مطابقة للمواصفات القياسية ومجهولة المصدر، وكمية كبيرة من مستلزمات الإنتاج بدون بيانات تجارية ومجهولة المصدر)، داخل مصنع لتصنيع الكمامات الطبية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه.

كما تم ضبط (المدير المسئول عن المصنع) لإدارته المصنع المشار إليه بدون ترخيص، ومزاولة نشاط تجرى غير مشروع في مجال الغش التجاري، حيث يقوم بتصنيع الكمامات الغير مطابقة للمواصفات القياسية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات بدون بيانات تجارية وطرحها للبيع بالأسواق غشاً وتدليساً على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جاء ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".. واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمراراً للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.