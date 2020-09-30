أخبار عاجلة

إمارة المدينة: لجنة إزالة التعديات الرئيسية تتعامل بشكل فوري مع جميع حالات التعدي -
الكونغو الديمقراطية: 8 إصابات جديدة بكورونا.. ولا وفيات -
الدفعة الثالثة من ضيوف الرحمن يؤدون مناسك العمرة -
"الاتصالات" تطلق المرحلة الثانية لـ"البيئة التنظيمية التجريبية" لتطبيقات التوصيل "sandbox" -
إجراء عملية غسيل كلوي منزلي لمريض غير قادر على الحركة بالطائف -
"الجبير" يودّع سفير سلطنة عمان ويستقبل سفيرة هولندا المعينة -
في حادثين منفصلين بالباحة.. وفاتان وإصابتان و"الهلال الأحمر" يباشر -
تونس: 2509 إصابات جديدة و45 وفاة بفيروس كورونا -
جازان.. سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي على إحدى القرى الحدودية دون إصابات -
شاهد.. الجناح الفخم الذي يعالج فيه "ترامب" من "كورونا" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. DMC
  5. DMC

مساء dmc - توصيات هامة للمحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين الفرقاء الليبيين في الغردقة

  • DMC
  • 75
Print
    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - الرئيس السيسي يبحث مع عمر مروان موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

8 الصبح - الرئيس السيسي يبحث مع عمر مروان موقف الإصدارات الجديدة المؤمنة لوثائق وزارة العدل

مساء dmc - حوار خاص مع الكاتب إبراهيم حجازي

مساء dmc - حوار خاص مع الكاتب إبراهيم حجازي

مساء dmc مع "إيمان الحصري" | السبت 3/10/2020 | الحلقة الكاملة

مساء dmc مع "إيمان الحصري" | السبت 3/10/2020 | الحلقة الكاملة

8 الصبح - منسق الأمم المتحدة: تعامل مصر مع الموجة الأولى لكورونا الأفضل عربيا وافريقيا

8 الصبح - منسق الأمم المتحدة: تعامل مصر مع الموجة الأولى لكورونا الأفضل عربيا وافريقيا

شبكة عيون الإخبارية