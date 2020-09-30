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الدموع تُغالب الشيخ نواف الأحمد أثناء أدائه القسَم أميرًا للكويت

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الدموع تُغالب الشيخ نواف الأحمد أثناء أدائه القسَم أميرًا للكويت الدموع تُغالب الشيخ نواف الأحمد أثناء أدائه القسَم أميرًا للكويت
قال: الراحل قدّم الكثير لشعبه وللأمة وترك تاريخًا مليئًا بالإنجازات

الدموع تُغالب الشيخ نواف الأحمد أثناء أدائه القسَم أميرًا للكويت

غالبت الدموع الشيخ نواف الأحمد، أمير الكويت الجديد، خلال أدائه اليمين الدستورية أمام البرلمان صباح اليوم، حزنًا على رحيل الفقيد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال في كلمته: «إن الشيخ صباح الأحمد قدّم الكثير لشعبه وللأمة، وترك تاريخًا مليئًا بالإنجازات».

وتابع: «الأمير الراحل ترك إرثًا خالدًا يشهد له داخليًّا وخارجيًّا، بلدنا يواجه ظروفًا دقيقة تتطلب وحدة الصف وتضافر الجهود، نفتخر بالكويت دولة قانون ومؤسسات».

وتابع خلال النطق السامي: «سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد قدّم الكثير لوطنه وأمته، ورحل عنا إلى الدار الآخرة رمزًا شامخًا من رموزنا الخالدين، نستذكر بكل الاعتزاز والاهتمام توجيهاته السديدة التي ستظل نبراسًا هاديًا».

وأضاف: «أُعاهد الله والشعب وأعاهدكم أن أبذل كل جهدي لأمن واستقرار الكويت». نواف الأحمد الجابر الصباح الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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