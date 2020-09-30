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"الماطرة" تعاود نشاطها.. المسند يرسم خارطة هطولات الأربعاء

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"الماطرة" تعاود نشاطها.. المسند يرسم خارطة هطولات الأربعاء "الماطرة" تعاود نشاطها.. المسند يرسم خارطة هطولات الأربعاء
قال: تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير

تَوَقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في "تسميات" الدكتور عبدالله المسند؛ أن تعاود الحالة المطرية نشاطها.

وأضاف عبر حسابه في تويتر: من المتوقع أن تتشكل السحب الممطرة اليوم على أجزاء من مرتفعات #جازان #عسير #الباحة #مكة.

وتابع: من المتوقع أيضًا أن تتشكل السحب فوق حوض الخليج العربي، وقد يهطل منها زخات خفيفة على أجزاء (محدودة جدًّا) من شمال الخليج وربما #الكويت و#الشرقية.الدكتور عبدالله المسند الحالة المطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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