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"كفاءة": الحاسبة التقديرية ترشد المستهلك لسعة المكيفات

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"كفاءة": الحاسبة التقديرية ترشد المستهلك لسعة المكيفات "كفاءة": الحاسبة التقديرية ترشد المستهلك لسعة المكيفات
قال إن موقع "لتبقى" تضمن النصائح الواجب اتباعها

شدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة" على المستهلكين ضرورة قراءة إرشادات ونصائح لرفع كفاءة أجهزة التكييف في استهلاك الطاقة التي تضمها الحاسبة التقديرية في الموقع المختص لـ"طاقة".

وأشار إلى أن الموقع التابع "لتبقى" تضمن النصائح الواجب اتباعها قبل شراء أجهزة التكييف من بينها "التأكد من أن جهاز التكييف يحمل بطاقة كفاءة الطاقة، اختيار سعات التبريد المناسبة لحجم الغرفة، وكلما ارتفع مستوى كفاءة الطاقة في البطاقة إلى الأخضر؛ زادت كفاءة استهلاك الجهاز للكهرباء".

وأوضح أن مجموعة النصائح الثانية، تأتي بعد شراء جهاز التكييف، وتتمثل في "تثبيت درجة حرارة المكيف على "24 درجة مئوية"؛ كونها درجة الحرارة المثلى للتبريد المريح، إطفاء المكيف عند مغادرة المكان، تنظيف فلتر المكيف كل أسبوعين، وإغلاق النوافذ والأبواب عند تشغيل جهاز التكييف".

والموقع الإلكتروني الخاص بـ"طاقة" هو: https://taqa.gov.sa/air-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية