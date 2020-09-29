بعد أن أعلن رحيله عن "النصر".. "بيتروس" يوجّه رسالة لرفيقه "جوليانو"

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وجّه اللاعب البرازيلي بيتروس، رسالة لزميله السابق بالنصر، اللاعب البرازيلي جوليانو والذي أعلن رحيله عن الفريق مؤخراً وذلك عبر صفحته على انستغرام.

وقال بيتروس :" كل التوفيق والحظ الجيد يا صديقي جوليانو، بارك الله فيك.. كن سعيداً وجاهزاً في التحدي الجديد، كانت فترة رائعة لك في النصر وكان من الرائع أن أكون معك" .

وأعلن في وقت سابق اليوم، اللاعب جوليانو دي باولا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر رحيله عن النادي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال جوليانو مغرداً : "أود أن أشكر جميع عشاق النصر على عامين من المشاعر المختلطة التي عشناها معاً. لقد فزنا بالدوري وكأس السوبر، وكان ذلك مذهلاً! لأسباب لا أريد أن أتحدث عنها الآن سأغادر النصر اليوم".

وتابع: "النصر جزء من مسيرتي وأنا ممتن لإتاحة الفرصة لي لأكون جزءاً من تاريخ النادي.. أود أن أشكر زملائي في الفريق على كل شيء، وأتمنى لهم كل التوفيق!".