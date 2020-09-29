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"تقويم التعليم" توقع مع جامعة بيشة عقود تنفيذ دراسة تقويمية

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"تقويم التعليم" توقع مع جامعة بيشة عقود تنفيذ دراسة تقويمية "تقويم التعليم" توقع مع جامعة بيشة عقود تنفيذ دراسة تقويمية
تشمل بكالوريوس الطب والجراحة وعلوم التمريض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي، اليوم الثلاثاء، مع جامعة بيشة في مقرها، عقود تنفيذ دراسة تقويمية لعدد من البرامج.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة: المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور سهيل بن سالم باجمّال، ومن الجامعة: رئيس الجامعة الدكتور محمد بن محسن الصفحي.

وتشمل العقود تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي؛ وهي: بكالوريوس الطب والجراحة، وبكالوريوس علوم التمريض، وبكالوريوس اللغة العربية، والماجستير في تقنيات التعليم.

كما قدم الدكتور "باجمّال" عرضًا عن مراحل وإجراءات الاعتماد الأكاديمي وأثر الاعتماد على المستوى المؤسسي والبرامجي الذي يأتي مواكبًا للتحول في الاعتماد الأكاديمي.

حضر اللقاء رئيس الجامعة والوكلاء والعمداء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية