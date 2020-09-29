سرعة التدخل تنقذ حياة سبعينية تعرضت لتوقف بالقلب في الطائف

★ ★ ★ ★ ★

أطباء جراحة القلب بالمستشفى "التخصصي" أفرغوا تجمعًا دمويًا بالصدر

تفاجأ الفريق الطبي بغرفة العمليات بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، بتوقف القلب لمريضة بالعقد السابع من عمرها، ليقوم الفريق بعمل الإنعاش الرئوي العاجل، لكن دون استجابة، ليتم على الفور تدخل أطباء جراحة القلب والصدر والتخدير والمكون من الدكتور مهند الذيب والدكتور تامر العوضي، وإجراء عملية جراحية عاجلة لإنقاذ حياة المريضة عن طريق إجراء شق صدري أمامي جانبي بطول ١٤ سم وتفريغ ٣٠٠٠ مل عبارة عن تدمٍ (تجمع دموي) صدري نزفي، وربط الشريان الوربي السادس وتركيب أنبوب صرف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز نصف ساعة، حيث تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد.

وفي التفاصيل، فقد أسهمت سرعة التدخل السريع لأطباء جراحة القلب والصدر والتخدير بالمستشفى في إنقاذ حياتها بعد توقف القلب، نتيجة نزيف داخلي وتدمٍ صدري داخل التجويف البلوري الأيسر، والذي أدخلت على إثره لقسم الطوارئ بالمستشفى وتم إجراء الفحص السريري والذي تبين منه أنها تعاني من تدمٍ (تجمع دموي) صدري نزفي بسبب استخدام المريضة لأدوية مضادة للتخثر، كما أنها كانت تعاني من أمراض مزمنة كالرجفان الأذيني المزمن (Atrial fibrillation) الذي يؤدي إلى تغيير في نظم ضربات القلب، بالإضافة إلى وجود قصور في وظائف شرايين القلب وفرط نشاط في الغدة الدرقية.

وتعكس مثل هذه العمليات العاجلة، قدرة وكفاءة الكوادر الطبية والفنية العاملة بتخصصي الطائف وتميز الإمكانات والتجهيزات الموجودة في التعامل مع مثل هذه الحالات الطارئة من خلال سرعة الاستجابة والتشخيص وقرار التدخل الجراحي العاجل الذي يسهم بحول الله في إنقاذ حياة إنسان.