أخبار عاجلة

الرئيس الأمريكي  يعلن إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا الجديد -
"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

دون إبداء أسباب.. استقالة الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك في المنيا

Print
دون إبداء أسباب.. استقالة الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك في المنيا دون إبداء أسباب.. استقالة الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك في المنيا

مصراوي Masrawy

01:17 م الثلاثاء 29 سبتمبر 2020

المنيا- محمد النادي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، تخلي الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرًا، دون توضيح أسباب قرار المطران.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكنيسة، أن القرار خرج للنور في البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، بناء على طلب الأنبا بطرس فهيم.

وأوضح البيان، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّ، اجتمع الاثنين، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الأنبا بطرس فهيم على طلبه، قبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس؛ تخلي الأنبا بطرس عن مهامه.

وتابعت الكنيسة: ينال الأنبا بطرس فهيم لقب المطران الشرفي لكرسي هيرموبوليس (المنيا) مع كافة الحقوق والواجبات وفقًا للقانون الكنسي، كما احتفظ البطريرك بمهمة تدبير إيبارشية هيرموبوليس (المنيا) إلى أن يُجرى تجليس مطرانًا لها.

وفي 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانًا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكان التنصيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 أبريل 2013.

received_1527806180760492

symptom.png

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

شاهد.. التلفزيون المصري يستعرض جولة "آل الشيخ" على المواقيت قبل بدء العمرة

مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل

مصر.. تشغيل محطات الطوارئ لمواجهة فيضان النيل

تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات

تعرّف على الدواء الخطير الذي أمرت "الصحة المصرية" بسحبه من الصيدليات

شبكة عيون الإخبارية