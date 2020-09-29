دون إبداء أسباب.. استقالة الأنبا بطرس مطران الأقباط الكاثوليك في المنيا

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المنيا- محمد النادي:

أعلنت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الثلاثاء، تخلي الأنبا بطرس فهيم مطران المنيا عن منصبه، ليصبح كرسي المطرانية شاغرًا، دون توضيح أسباب قرار المطران.

وجاء في بيان صحفي صادر عن الكنيسة، أن القرار خرج للنور في البيان الختامي لاجتماع السينودس البطريركي للكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّة، بناء على طلب الأنبا بطرس فهيم.

وأوضح البيان، أن سينودس الكنيسة القبطيّة الكاثوليكيّ، اجتمع الاثنين، بدار القديس اسطفانوس بالمعادي؛ وبعد دراسة الأمر وإصرار الأنبا بطرس فهيم على طلبه، قبل البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية وسائر بلاد المهجر للأقباط الكاثوليك، وبرضى السينودس؛ تخلي الأنبا بطرس عن مهامه.

وتابعت الكنيسة: ينال الأنبا بطرس فهيم لقب المطران الشرفي لكرسي هيرموبوليس (المنيا) مع كافة الحقوق والواجبات وفقًا للقانون الكنسي، كما احتفظ البطريرك بمهمة تدبير إيبارشية هيرموبوليس (المنيا) إلى أن يُجرى تجليس مطرانًا لها.

وفي 29 مارس 2013، قرر سينودس الأساقفة للأقباط الكاثوليك برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، تعيين المطران الأنبا بطرس فهيم مطرانًا لمطرانية المنيا للأقباط الكاثوليك، وكان التنصيب بكاتدرائية يسوع الملك بالمنيا يوم 19 أبريل 2013.