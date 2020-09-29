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أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة

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أشاد بجهود "القحطاني" خلال الفترة السابقة

أمير تبوك يلتقي مدير جوازات المنطقة

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد القحطاني, الذي تم إحالته على التقاعد، ومدير جوازات المنطقة العميد خالد بن حمد السويل، بمناسبة تكليفه مديراً للجوازات بالمنطقة.

ورحب الأمير فهد بن سلطان بالجميع، مثنياً على الجهود التي بذلها اللواء القحطاني خلال فترة عمله السابقة، مهنئاً العميد السويل على هذه الثقة متمنياً له التوفيق والسداد.

ونوه أمير منطقة تبوك خلال الاستقبال بجهود رجال الجوازات وماحظي به قطاع الجوازات ضمن القطاعات الأمنية من تطور متواصل بفضل الله ثم بفضل دعم واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد – حفظهما الله-. مشيداً بما تقدمه الإدارة العامة للجوازات من الخدمات الإلكترونية التي سهلت على المواطن والمقيم إنجاز أعمالهم باسرع وقت.

وأعرب اللواء القحطاني عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على ما لقيه من دعم من سموه أثناء فترة عمله، فيما عبر العميد السويل عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على توجيهاته السديدة.

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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