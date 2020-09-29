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اسم الفقيد اللواء "الفغم" يعود لصدارة تريند تويتر في الذكرى السنوية الأولى لوفاته

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اسم الفقيد اللواء "الفغم" يعود لصدارة تريند تويتر في الذكرى السنوية الأولى لوفاته اسم الفقيد اللواء "الفغم" يعود لصدارة تريند تويتر في الذكرى السنوية الأولى لوفاته
توالت الدعوات له بالرحمة.. وتجاوزت التغريدات 12 ألف تغريدة خلال ساعة

اسم الفقيد اللواء

عاد اسم اللواء الركن عبدالعزيز الفغم ليتصدر الترند في تويتر بعد أن تداول المغردون اسمه اليوم، الذي يتوافق مع مرور عام على إعلان وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله-.

وفي التفاصيل، توالت الدعوات بالرحمة على الفقيد الذي يحظى بحب جارف في المجتمع السعودي؛ إذ تجاوزت التغريدات 12 ألف تغريدة خلال ساعة، في حين تبادل المغردون مئات الصور للواء الفغم خلال أداء مهامه حارسًا شخصي للملك سلمان.

وكان الفقيد قد التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ، وتخرج منها بنهاية عام 1412، وعُين باللواء الخاص، وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص.

وعُرف الفغم بإخلاصه للملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي عمل معه قرابة عشرة أعوام، تدرج خلالها حتى وصل إلى حراسة الملك الشخصية، ودفعه هذا الإخلاص والتمكن ليختاره الملك سلمان حارسًا شخصيًّا لمهاراته الاحترافية المتميزة، إضافة إلى سرعة البديهة، وحسن التصرف.

وحاز الفقيد لقب أفضل حارس شخصي في العالم من منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.

وامتاز اللواء عبدالعزيز الفغم بصفات أمنية نادرة، منحته فرصة قيادة الفريق الخاص بحراسة الملك؛ فكان يرافق الملك سلمان كظله، وقلّ أن يظهر بعيدًا عنه في مختلف المناسبات الرسمية، وكثيرة هي اللقطات التي تناقلها السعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُظهر فطنته وحزمه -رحمه الله-.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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