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حريق في مصنع سكر بالخانكة على مساحة 8 آلاف مترمربع

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حريق في مصنع سكر بالخانكة على مساحة 8 آلاف مترمربع حريق في مصنع سكر بالخانكة على مساحة 8 آلاف مترمربع

مصراوي Masrawy

07:25 م الإثنين 28 سبتمبر 2020

القليوبية - أسامة علاء الدين:

اندلع حريق في مصنع للسكر بمنطقة الشروق الصناعية، التابعة لمدينة الخانكة، فيما تكثف قوات الحماية المدنية في القليوبية من جهودها للسيطرة على النيران.

تلقى مجلس مدينة الخانكة إخطارًا بالحريق بالمصنع على طريق السلام الخانكة.

انتقل طلال ربيع نائب رئيس المدينة إلى موقع الحادث، وجرى إخطار الحماية المدنية، فانتقل العميد أحمد شعراوي مدير الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، والدفع بـ 10 سيارات، في محاولة للسيطرة على الحريق.

وأوضحت المعاينة الأولية أن المصنع على مساحة 8 آلاف متر مربع تقريبًا، ويتكون من طابقين، وقد أتت النيران على محيطه بالكامل.

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