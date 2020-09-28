الباحة.. 58 معلماً ومعلمة يجرون المفاضلة التحريرية للعمل في الإشراف التربوي

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ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط

أجرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة اليوم، المفاضلة التحريرية للمرشحين والمرشحات للعمل في مجال الإشراف التربوي ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والبالغ عددهم 58 معلماً ومعلمة.

وأكد المساعد للشؤون التعليمية للبنين علي بن عوضه مديس، أهمية الإشراف التربوي في الارتقاء بمستوى الأداء التعليمي والتربوي من خلال دعم كل ما يرقى بمسيرة التطوير في بناء العملية التعليمية والتربوية، وتقويمها والتركيز على نواتج التعلم، ورفع التحصيل الدراسي وفق إجراءات علمية وعمليات متسقة في بناء خططها وبرامجها المستقبلية مع أطراف العمل التعليمي بغية الوصول إلى بيئة عمل تربوية وتعليمية متكاملة ينعكس أثرها بالإيجاب على الميدان التعليمي.