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إلى جانب "أسينسيو".. ريال مدريد يدفع بـ"هازارد" أمام بلد الوليد

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إلى جانب

تقرر أن يزجّ المدير الفني لريال مدريد الفرنسي "زيدان" بالبلجيكي إدين هازارد أساسياً للمرة الأولى هذا الموسم، خلال مباراة الفريق أمام بلد الوليد بالليجا الأسبوع المقبل، بحسب مصادر مقربة من الفريق.

وأشارت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، الاثنين، إلى أن "زيدان" قد يُشرك الثنائي أسينسيو وهازارد في التشكيلة الأساسية، بعد تعافيهما من المشاكل العضلية مؤخراً.

ومن المتوقع أن يلحق البرازيلي مارسيلو بيتدريبات النادي الملكي أيضاً، لذلك فإن المدرب الفرنسي سيحصل على أفضل توليفة ممكنة مع بداية شهر أكتوبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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