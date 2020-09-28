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الحرب في "ناجورنو قرة باخ" قد تعرقل إمدادات الطاقة في حال تفاقمها

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الحرب في "ناجورنو قرة باخ" قد تعرقل إمدادات الطاقة في حال تفاقمها الحرب في "ناجورنو قرة باخ" قد تعرقل إمدادات الطاقة في حال تفاقمها
محللون أشاروا إلى احتمالية تأثر أذربيجان بأي تعطيل للصادرات

الحرب في

ذكر محللون اليوم (الاثنين) أن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ناجورنو قرة باخ، لم تؤثر بعد في إمدادات الطاقة من المنطقة، لكنها قد تعرقل صادرات النفط والغاز إذا تفاقم الصراع.

وأشاروا إلى أن أذربيجان الغنية بالنفط والغاز، منكشفة على وجه الخصوص على أي تعطيل محتمل لصادرات الطاقة، بالرغم من أن الإمدادات إلى خارج البلاد ليست قريبة من ناجورنو قرة باخ، وفقاً لـ"رويترز".

وتوجد في أرمينيا محطة ميتسامور للطاقة النووية، وهي في وضع محفوف بالخطر بالفعل؛ لأنها معرضة لخطر الزلازل.

وحذرت يريفان في يوليو (تموز) من مخاطر أمنية في المنطقة، وأعلنت باكو أيضاً أن إمدادات الطاقة مهددة بسبب الصراع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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