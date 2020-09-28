لطفي جاد الله بطل إيلات.. سبب تسمية القاطرة الجديدة في قناة السويس -صور

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

دشن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، القاطرة "لطفي جاد الله" بقوة شد 70 طنًا، وذلك في ترسانة بورسعيد البحرية.

وأشار جورج صفوت، المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، إلى أن اللواء لطفي جاد الله، هو أحد أبطال القوات البحرية الذي شارك وطاقمه في ملحمة تدمير المدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967، وهو صاحب الضربة الثانية التي أدت إلى إغراقها، ليسطر وزملاؤه بحروف من نور، بطولة اتخذت عيدًا للقوات البحرية عبر التاريخ، وغيرت قواعد التسليح البحري على مستوى العالم.

من جانبه، أكد المهندس عادل شبراوي، مدير إدارة الترسانات بالهيئة أن القاطرة الجديدة جرى تصميمها لتلائم احتياجات العمل في القناة والموانئ المصرية، إذ يبلغ طول القاطرة 35.87 مترًا، وعرضها 12.5 متر، وغاطس 3.35 متر، وسرعتها 13 عقدة، كما تمتاز برفاصات ذات قدرة وكفاءة عالية مصنوعة من قبل شركة Voith الألمانية، وماكينات من شركة DAIHATSU اليابانية.