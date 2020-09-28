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كورونا في .. أكثر من 8 آلاف إصابة في 24 ساعة

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كورونا في روسيا.. أكثر من 8 آلاف إصابة في 24 ساعة كورونا في .. أكثر من 8 آلاف إصابة في 24 ساعة
الحصيلة الإجمالية للمصابين بلغت مليونًا و159573 حالة

كورونا في روسيا.. أكثر من 8 آلاف إصابة في 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الاثنين، عن تسجيل 8135 إصابة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، ارتفاعًا من 7867 في اليوم السابق؛ لتبلغ بذلك الحصيلة مليونًا و159573 إصابة.

وذكر مركز العمليات الروسي لمكافحة في تحديثه اليومي، أن 61 شخصًا توفوا بكوفيد-19 خلال اليوم الماضي؛ مما رفع إجمالي الوفيات إلى 20385.

وزاد عدد حالات الشفاء بواقع 2702 حالة؛ ليصل مجموع المتعافين إلى 945920 شخصًا، مع بقاء 193268 حالة نشطة.

ووفق " اليوم"، سجلت العاصمة موسكو 2217 إصابة، و16 وفاة جديدة مقابل 2016 إصابة، و18 وفاة في إحصائية أمس، في زيادة رفعت الحصيلة إلى 278993 إصابة و5180 وفاة منذ بداية تفشي الوباء.

ووصل إجمالي حالات الشفاء في المدينة إلى 246074 بعد تعافي 942 شخصًا خلال اليوم الماضي.روسيا فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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