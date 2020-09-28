أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. Al Nahar TV

باب الخق| كيف كانت حياة الملوك من داخل استراحة ركن الملك فاروق؟

Print
مواضيع متعلقة
آخر النهار| آخر يوم لفايلر في الأهلي - الحلقة الكاملة 30 سبتمبر 2020

آخر النهار| آخر يوم لفايلر في الأهلي - الحلقة الكاملة 30 سبتمبر 2020

آخر النهار| د. سعيد المصري يناقش قضية انتشار الشائعات وكيفية مواجهتها

آخر النهار| د. سعيد المصري يناقش قضية انتشار الشائعات وكيفية مواجهتها

أخر النهار|مفيد فوزي أين دور الإرادة الإنسانية |30سبتمبر 2020

أخر النهار|مفيد فوزي أين دور الإرادة الإنسانية |30سبتمبر 2020

آخر النهار| مرحاض مضيء وسيدة تحتفل بطلاقها أبرز ما نشر على السوشيال ميديا

آخر النهار| مرحاض مضيء وسيدة تحتفل بطلاقها أبرز ما نشر على السوشيال ميديا

شبكة عيون الإخبارية