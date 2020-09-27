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"التعليم" تحدِّد ضوابط طلب السفر "للطلبة المبتعثين" للفئات الثلاث.. تعرَّف عليها

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"التعليم" تحدِّد ضوابط طلب السفر "للطلبة المبتعثين" للفئات الثلاث.. تعرَّف عليها "التعليم" تحدِّد ضوابط طلب السفر "للطلبة المبتعثين" للفئات الثلاث.. تعرَّف عليها
لإصدار تصريح عبر "أبشر" ضمن الحالات المستثناة

اشترطت "وزارة التعليم" للطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الراغبين في السفر للخارج تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي، يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دولة الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، ووجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقًا لنظام دولة الدراسة.

وأوضح طارق الأحمري، المتحدث الرسمي "للتعليم العام"، أن هذه الضوابط والاشتراطات تشمل الطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم.

وأضاف بأن على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قِبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحًا فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يُسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

فيما يجب على المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على دراستهم.

وفيما يتعلق بالمتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص دون الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التعليم فيجب عليهم تقديم السِّجل الأكاديمي المحدَّث.

وزارة التعليم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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