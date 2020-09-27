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طولها 13 متراً.. "المسعودي" يدشن جدارية صفحات لن تطوى بـ"ثغر جدة"

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ضمن فعاليات "مكتب التعليم" للاحتفال باليوم الوطني الـ90

طولها 13 متراً..

دشن مدير عام التعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم الأحد جدارية «صفحات لن تطوى وأيام لن تنسى» وذلك ضمن فعاليات تعليم جدة للاحتفال باليوم الوطني الـ"٩٠" والتي أعدها مكتب التعليم بالنسيم وذلك بمقر المكتب بحي الثغر بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والخدمات المساندة ومدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي ومنسوبي المكتب.

وصرح "المسعودي" عقب تدشينه للجدارية أن قطاع التعليم بجدة ممثلاً في مكتب التعليم بالنسيم يحتفي بيوم الوطن المجيد مبيناً أن الجدارية تحمل شعاراً يعكس ماوصلت إليه المملكة من مكانة عالمية في السيادة والريادة وأن الاحتفاء باليوم الوطني الـ"٩٠" سيكون على مستوى الإدارة العامة ومكاتب التعليم والمدارس التابعة لها وصولاً لمختلف أطياف المجتمع لمشاركة منسوبي ومنسوبات التعليم الفرح والفخر بهذه المناسبة الغالية التي تترجم ما نعيشه في هذا الوطن الغالي من أمن واستقرار ورخاء في ظل القيادة الرشيدة.

فيما أكد مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي أن الجدارية التي يبلغ طولها 13 متراً كانت من إعداد وتنفيذ عدد من معلمي التربية الفنية ومشاركة الفنان العالمي محمد عسيري المسجل في موسوعة جينيس العالمية بلوحة الملك سلمان حفظه الله وتضم أبرز الإنجازات التي حققتها المملكة خلال الستة أعوام الأخيرة وما تضمنته من تأسيس سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رعاه الله لرؤية المملكة المستقبلية والتي ستسهم بإذن الله في إحداث نقلة نوعية في مسيرة السيادة والريادة للمملكة على المستوى العالمي.

طولها 13 متراً..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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