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رئاسة الحرمين: يُمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود

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رئاسة الحرمين: يُمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود رئاسة الحرمين: يُمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود
الطواف سيكون خارج الحاجز المقام حاليًّا

رئاسة الحرمين: يُمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود

أكدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه يمنع الوصول إلى الكعبة المشرفة والحجر الأسود.

وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة نقلًا عن رئاسة شؤون الحرمين: "يُمنع الوصول لٰلكعبة المشرفة والحجر الأسود، وسيكون الطواف خارج الحاجز الموجود حاليًّا".

وأعلنت أنه تم تجهيز فرق طبية متخصصة وأماكن مخصصة للعزل في حال ظهور أعراض كورونا على أي معتمر.

‏‎وعن خطة الإجراءات الاحترازية في المسجد الحرام، كشفت الرئاسة أنه سيتم تعقيم الحرم 10 مرات يوميًّا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه، ابتداءً من الأحد المقبل، وتوزيع ‎ماء زمزم على المعتمرين في عبوات مغلفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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