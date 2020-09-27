بالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني

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وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد احترازاً من عدوى فيروس كورونا

احتفل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اليوم الأحد بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين والمراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له استمراراً لاحتفالات اليوم الوطني، المتواصلة منذ ثلاثة أيام.

وشارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بإدارة التواصل الداخلي كافة منسوبيه، فرحة الاحتفال باليوم الوطني للذكرى التسعين منذ توحيد البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه، عن طريق توزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين وكذلك المراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له.

وبدأ الاحتفال بمشاركة المنسوبين والمراجعين في الإدارات والأقسام والمراكز الصحية فرحتهم بهذا اليوم العزيز، بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد، تعبيراً عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء.

كما اكتست مداخل المجمع الطبي باللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي.

وختاماً عبّر كافة المنسوبين عن مشاعرهم تجاه الوطن والفرحة التي تعم أرجاء الوطن.