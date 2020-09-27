أخبار عاجلة

"وزير المالية" : الأمر الملكي أعفى توريدات نقل الملكية والبيع السكنية والتجارية والزراعة والأراضي من ضريبة القيمة المضافة 15٪ -
"الزكاة والدخل" : بدءاً من الأحد.. إعفاء التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة 15% وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% -
بأمر الملك .. إلغاء الضريبة المضافة 15% للعقار السكني وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة قدرها 5% -
"الخطيب": السياحة ستكون الدخل الثاني بعد النفط.. وعملي وزيرًا للسياحة "نعمة" -
"دموع تميم المزيفة" تثير المغردين.. إعلام الدوحة استغل حزن الكويت لتلميع صورة أميره بالفوتوشوب -
6 مناطق تنضم لمرمى التنبيهات .. أمطارٌ ورياح نشطة وأتربة مثارة -
كم حالة نشطة تبقت تحمل فيروس "كورونا" بمكة؟.. هنا الإجابة -
بالفيديو .. ذهب لتسلم جثمان والده فوجد مفاجأة صادمة بانتظاره -
أمام اجتماع افتراضي أممي.. "فيصل بن فرحان" يؤكد حرص السعودية على تعزيز مكانة المرأة في المجالات كافة -
5 مناطق في مرمى "الأرصاد".. أمطارٌ غزيرة وأتربة مثارة ورياح نشطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني

Print
وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والالتزام بالتباعد احترازاً من عدوى

بالهدايا والكمامات.. مجمع الملك عبدالله الطبي يشارك منسوبيه فرحة اليوم الوطني

احتفل مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة اليوم الأحد بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين والمراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له استمراراً لاحتفالات اليوم الوطني، المتواصلة منذ ثلاثة أيام.

وشارك مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة ممثلاً بإدارة التواصل الداخلي كافة منسوبيه، فرحة الاحتفال باليوم الوطني للذكرى التسعين منذ توحيد البلاد على يد مؤسسها الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه، عن طريق توزيع الهدايا والكمامات الوقائية على المنسوبين وكذلك المراجعين في المجمع الطبي والمراكز الصحية التابعة له.

وبدأ الاحتفال بمشاركة المنسوبين والمراجعين في الإدارات والأقسام والمراكز الصحية فرحتهم بهذا اليوم العزيز، بتوزيع الهدايا والكمامات الوقائية وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالتباعد، تعبيراً عن ولائهم لهذا الوطن المعطاء.

كما اكتست مداخل المجمع الطبي باللوحات التي تجسد الحب والولاء والوفاء للوطن الغالي.

وختاماً عبّر كافة المنسوبين عن مشاعرهم تجاه الوطن والفرحة التي تعم أرجاء الوطن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

جابر : تسجيل 1776 اصابة و4 وفيات بفيروس كورونا في الاردن

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

"الصحة": المصابون بالأمراض المزمنة والسمنة من أكثر الفئات تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

بسبب عدم توفر الماء.. فقراء المكسيك يعانون في مواجهة فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية